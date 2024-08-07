Ірландка Геррінгтон вдруге поспіль виграла Олімпійські ігри

Ірландська боксерка Келлі Геррінгтон вдруге стала олімпійською чемпіонкою у ваговій категорії до 60 кілограмів.

У фіналі 34-річна ірландка упевнено перемогла китаянку Янь Венлу. 4 із 5 суддів віддали перемогу Геррінгтон - 28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28.

У півфіналах Венлу перемогла тайванську боксерку Шії Бу, а Херрінгтон здолала бразилійку Беатріс Феррейру.

1. 🥇 Келлі Геррінгтон (Ірландія)

2. 🥈 Янь Венлу (Китай)

3. 🥉 Ші ї Бу (Тайвань), Беіатріс Феррейра (Бразилія)

Зазначимо, що попередні Олімпійські ігри, які відбулися 2021 року в Токіо, також виграла Келлі. Також символічно, що Херрінгтон помстилася Венлу за поразку 8-річної давності у фіналі чемпіонату світу-2016 в Астані.

З усіма головними подіями 11-го дня змагання Олімпійських ігор-2024 можна ознайомитися в хронологічному порядку в текстовій трансляції Чемпіона .