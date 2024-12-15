Відома хорватська боксерка завершила кар'єру після втрати титулу WBC

Хорватська боксерка Івана Хабазін (29-6, 7 КО) оголосила про завершення кар'єри.

Про це повідомила у себе в Instagram.

Вчора, 14 грудня, вона одноголосним рішенням суддів (99:92, 99:91, 100:90) поступилася британці Наташі Джонс (19-2, 9 КО) і втратила титул чемпіонки світу WBC (World Boxing Council) у напівсередній вазі серед жінок.

35-річна хорватка стала чемпіонкою вперше в 2014 році, коли виграла титул IBF. Також у різний період була чемпіонкою світу за версіями IBO.

Нагадаємо, раніше Керолайн Дюбуа, молодша сестра Даніеля Дюбуа, без бою стала чемпіонкою світу за версією WBC у легкій вазі