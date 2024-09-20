Хей назвав головну відмінність у кар'єрі Усика та Джошуа

Колишній чемпіон світу у важкій вазі британець Девід Хей вважає, що перевага Усика над Джошуа полягає у тому, що він швидше аналізує свої помилки та має більший досвід серед аматорів.

Про це він заявив ютуб-каналу Up Front.

"Усі говорили, що Джошуа закінчив, але ні, я так не думаю. Деяким людям потрібно вчитися на своїх помилках. Не всі такі, як Усик, боєць, який робить щоразу все правильно. Цей хлопець живе іншим життям і в нього аматорський досвід. Хоча вони обидва олімпійські золоті медалісти, але якщо ви подивитеся на кількість аматорських боїв, то побачите, що в Усика їх більше приблизно на сто. Так що стилістично і технічно Усик перевершує його", – заявив Хей.

Нагадаємо, Усик двічі переміг Джошуа в особистих дуелях. Ентоні 21 вересня проведе бій проти Даніеля Дюбуа. На кону буде титул чемпіона IBF, який належить Дюбуа.