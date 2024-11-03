Гвоздик: Що в нас кажуть про війну в Ізраїлі, Сирії чи заворушення в Китаї?
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Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) вважає, що пересічним американцям байдуже на війну в Україні.
Про це він розповів у інтерв’ю Ukrsport.
"Це таке популярне питання. Я скажу так – що в Україні, в нас кажуть про війну в Ізраїлі, Сирії чи десь у Китаї, де якісь заворушення? Цілком те саме в Штатах і кажуть про війну в Україні. Ось так, щоб ви розуміли. Нічого не кажуть, тому що, по-моєму, їх це не дуже турбує", – сказав Гвоздик.
Також у цьому ж інтерв’ю Гвоздик відповів на питання про Василя Ломаченка. Олександр сказав, що не спілкується зі скандальним прихильником московського патріархату вже 2-3 роки.