Гвоздик: Що в нас кажуть про війну в Ізраїлі, Сирії чи заворушення в Китаї?

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) вважає, що пересічним американцям байдуже на війну в Україні.

Про це він розповів у інтерв’ю Ukrsport.

"

Це таке популярне питання. Я скажу так

–

що в Україні, в нас кажуть про війну в Ізраїлі, Сирії чи десь у Китаї, де якісь заворушення?

Цілком те саме в Штатах і кажуть про війну в Україні. Ось так, щоб ви розуміли. Нічого не кажуть, тому що, по-моєму, їх це не дуже турбує",

– сказав Гвоздик.