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Гвоздик: Що в нас кажуть про війну в Ізраїлі, Сирії чи заворушення в Китаї?

Ігор Чернявський — 3 листопада, 12:46
Гвоздик: Що в нас кажуть про війну в Ізраїлі, Сирії чи заворушення в Китаї?
Getty Images

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) вважає, що пересічним американцям байдуже на війну в Україні.

Про це він розповів у інтерв’ю Ukrsport.

"Це таке популярне питання. Я скажу так що в Україні, в нас кажуть про війну в Ізраїлі, Сирії чи десь у Китаї, де якісь заворушення? Цілком те саме в Штатах і кажуть про війну в Україні. Ось так, щоб ви розуміли. Нічого не кажуть, тому що, по-моєму, їх це не дуже турбує", – сказав Гвоздик.

Також у цьому ж інтерв’ю Гвоздик відповів на питання про Василя Ломаченка. Олександр сказав, що не спілкується зі скандальним прихильником московського патріархату вже 2-3 роки.

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