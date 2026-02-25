IBF зобов’язала Гітчінса провести обов'язковий захист титулу

Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала володаря пояса у першій напівсередній вазі Річардсона Гітчінса (20-0, 8 КО) провести захист проти обов'язкового претендента Ліндольфо Дельгадо (24-0, 16 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

З обома сторонами зв'язалися напередодні і вони матимуть 30 днів, щоб домовитися про умови поєдинку, інакше будуть проведені промоутерські торги.

Це рішення було ухвалене через чотири дні після скасування бою Гітчінса з Оскаром Дуарте, який мав відбутися 21 лютого в Лас-Вегасі в рамках вечора боксу Раян Гарсія – Маріо Барріос.

Американець знявся з бою через погане самопочуття. Після сніданку його почало нудити, і решту дня він провів у тому, що його команда описала як "блювоту снарядами", через що він був надто слабким, аби виходити на ринг. У підсумку його зняли з поєдинку, а для Дуарте вже не встигли знайти термінову заміну.

Нагадаємо, Гітчінс у своєму останньому поєдинку нокаутував колишнього чемпіона світу в легкій вазі австралієць Джорджа Камбососа.