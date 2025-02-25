Це підлий вчинок: Гірн – про удар яйцем від Юнбека

Промоутер Едді Гірн, який представляє Конора Бенна (23-0, 14 KO), відреагував на вчинок чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенка-молодшого (34-3, 25 КО), який під час дуелі поглядів вдарив яйцем по обличчю суперника.

Цитує промоутера Sky Sports.

"Все, що він Юбенк робить – це заздалегідь продумано. Нічого не трапляється просто так, він не адаптується під час пресконференції. Я вважав, що це підлий вчинок.

Він взяв яйце на пресконференцію, весь час сидів з ним, а потім вдарив ним Конора Бенна в око. Чесно кажучи, я думав, що це скло, через звук, який воно зробило.

У сучасному світі це стане вірусним, і багато хто сприйме це як щось кумедне. Але в боксі після такого все змінюється.

Я не знаю, чи зможемо ми провести пресконференцію в четвер, якщо чесно, бо це вже буде пряма атака при зустрічі. Це не той випадок, коли варто "переспати з цим" і охолонути – тут усе перетворилося на змагання, хто кого перевершить", – розповів Гірн.