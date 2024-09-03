Гірн виділив основний недолік Дюбуа

Промоутер Едді Гірн вважає, що команда ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) зможе підготувати план для перемоги над володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (21-2, 20 KO).

Цитує промоутера Fight News.

"При всій повазі до Дюбуа, він приголомшливий боєць, але робить багато помилок. Тому його буде не складно обробити.

Його головна перевага, це сила. Цей боєць фізично проблематичний, але допускає багато помилок. Я думаю, що для таких умів, як Бен Девісон і Лі Уайлі, нескладно розробити переможний план для бою з таким хлопцем, як Даніель", — заявив Гірн.