Гірн змінив суперника для Шакура

Промоутер Едді Гірн заявив, що наступним суперником чемпіона WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО) може стати американець Флойд Скофілд (18-0, 12 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі Boxing News.

Бій може відбутися 22 лютого у Саудівській Аравії.

"Це масштабна пропозиція, і я втомився від людей, які говорять у Twitter. Влаштуйте бій.

Скофілд

– чудовий молодий талант. Це було б чудово, йому нема що втрачати", – заявив Гірн.