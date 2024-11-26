Гірн змінив суперника для Шакура
Шакур Стівенсон
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Промоутер Едді Гірн заявив, що наступним суперником чемпіона WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО) може стати американець Флойд Скофілд (18-0, 12 КО).
Про це промоутер розповів у коментарі Boxing News.
Бій може відбутися 22 лютого у Саудівській Аравії.
"Це масштабна пропозиція, і я втомився від людей, які говорять у Twitter. Влаштуйте бій. Скофілд – чудовий молодий талант. Це було б чудово, йому нема що втрачати", – заявив Гірн.
Раніше Гірн заявляв, що Шакур наступний бій може провести проти Вільяма Сепеди (32-0, 27 КО).
Останню зустріч Стівенсон провів у липні, в якій здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над німцем Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО).
Скофілд 2 листопада здолав Рене Теллеза Хірона.