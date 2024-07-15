Гірн назвав перевагу Джошуа над Дюбуа

Промоутер Едді Гірн вважає, що ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) перебоксує Даніеля Дюбуа (34-1-1, 24 КО).

Цитує Гірна Boxing Scene.

"Обидва боксери дуже небезпечні. Деякі люди називають це перестрілкою. Я думаю, що Джошуа кращий снайпер. Він занадто точний, він занадто хороший, і я думаю, що якщо ви потрапите в бій з Ентоні Джошуа, у вас будуть серйозні проблеми. Ей Джей не стоятиме перед ним, як Філіп Хрговіч, а просто завдаватиме ударів.

Це два дуже небезпечних надважковаговика, які перебувають у найкращій формі та впевненості у своїй кар'єрі. Для Дюбуа бій з Міллером та Хрговічем підвів його до найважливішого моменту в його кар'єрі. Це не найкращий час для будь-кого іншого для бою з Дюбуа, і це точно не найкращий час для бою з Ентоні. Ключовими моментами для мене зараз є два масивних панчери в абсолютному розквіті сил", – сказав Гірн.