Гаттон назвав проблему Ф'юрі перед реваншем з Усиком

Колишній чемпіон світу Ріккі Гаттон вважає, що батько британського ексчемпіона Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) Джон Ф’юрі може стати проблемою під час реваншу з володарем поясів WBC, WBA та WBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Цитує його talkSPORT.

"Джону Ф'юрі слід покинути кут Тайсона. Більшість наставників сказали б, що в тебе може бути асистент або другий тренер у кутку, і поки тривають трихвилинні раунди, у вас із колегою є можливість обговорити, що може статися. Але під час однохвилинної перерви має звучати тільки один голос. Якщо поради сипатимуться з різних напрямків, то ти такий думаєш: "Що мені робити?".

Це неймовірно, коли в тебе в кутку є дві людини. Це здорово, тому що ти можеш скористатися їхніми мізками. Дві голови краще, ніж одна, а три краще, ніж дві. Але під час однохвилинної перерви тобі потрібен один спікер. І будь-який гідний тренер погодиться зі мною в цьому питанні", — сказав Гаттон.