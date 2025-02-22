Він зупинить його: Гантер – про бій між Паркером та Баколе
Американський боксер надважкої ваги Майкл Гантер вважає, Мартіна Баколе фаворитом у протистоянні з Джозефом Паркером.
Про це боксер розповів у коментарі Seconds Out.
"Я постійно критикую Паркера, але кажу правду. Будемо сподіватися, він не сприйме це погано, але я просто не бачу, як він поб'є Мартіна Баколе.
У нього є перевага, тому що він готувався до поєдинку. Баколе тренувався, але він не був у пікових кондиціях. У Паркера є перевага, але це буде зовсім інший стиль, ніж у Деніела Дюбуа. Я думаю, це буде дуже схоже на те, як Мартін Баколе побив Джареда Андерсона. Джозеф Паркер трохи мудріший, трохи освіченіший і досвідченіший, ніж Андерсон, але здібності Баколе та енергетика поєдинку будуть дуже схожі", – розповів американець.
Гантер вважає, що бій завершиться достроковою перемогою Баколе.
"Я вважаю це буде в середині бою. Я думаю, він впорається десь у середині бою, або ближче до пізніх раундів. Як тільки Джозеф Паркер почне пропускати ці великі удари – йому стане важко", – розповів Гантер.
Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.
Мартін Баколе виграв 21 бій, 16 нокаутом, проте він має також одну поразку від Майкла Гантера. У Паркера 35 перемог і 3 поразки. 23 поєдинки Джозеф завершив достроково.