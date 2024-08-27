Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Нганну: Боксерська кар'єра завжди була моєю мрією

Андрій Яросименко — 27 серпня, 15:49
Нганну: Боксерська кар'єра завжди була моєю мрією
Френсіс Нганну
Getty images

Камерунець Франсіс Нганну сказав, що він ніколи не покидав ММА, а боксерська кар'єра завжди була його мрією.

Його слова передає BBC Sport.

"Я ніколи не залишав ММА. Крім того, я не залишав бокс. Те, що бої проти Джошуа та Ф'юрі відбулися, це було щось виняткове. У мене була ця мрія понад 20 років, і я нарешті втілив її в життя. Це була погоня за мрією, мрія всього життя, яку я здійснив", — сказав боєць

Зазначимо, що камерунець — колишній чемпіон UFC у надважкій вазі. Востаннє Франсіс бився за правилами ММА ще в січні 2022 року, здолавши Сіріла Гана в рамках UFC 270.

Потім Нганну вирішив спробувати себе у боксі. 37-річний боєць спочатку непогано проявив себе проти Тайсона Ф'юрі — британець виграв лише роздільним рішенням суддів. У наступному поєдинку відбувся провал проти Ентоні Джошуа — Нганну поступився нокаутом у другому раунді.

Наступний свій поєдинок Франсіс проведе проти бразильця Ренана Феррейри, який є чемпіоном промоції PFL. Бій відбудеться 19 жовтня. Місце проведення зустрічі стане відомим пізніше.

Бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Франсіс Нганну

Ентоні Джошуа

Усик — про бої, в яких він зацікавлений: Це реванш із Ф’юрі і, можливо, третій поєдинок із Джошуа
Усик прокоментував силу ударів Джошуа та Ф'юрі
Гірн розповів, за яких умов може відбутись бій між Усиком та Джошуа
Дюбуа: Хочу достроково перемогти Джошуа
Валлін: Мій бій з Джошуа був набагато важчим, ніж з Фʼюрі

Останні новини