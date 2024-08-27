Нганну: Боксерська кар'єра завжди була моєю мрією

Камерунець Франсіс Нганну сказав, що він ніколи не покидав ММА, а боксерська кар'єра завжди була його мрією.

Його слова передає BBC Sport.

"Я ніколи не залишав ММА. Крім того, я не залишав бокс. Те, що бої проти Джошуа та Ф'юрі відбулися, це було щось виняткове. У мене була ця мрія понад 20 років, і я нарешті втілив її в життя. Це була погоня за мрією, мрія всього життя, яку я здійснив", — сказав боєць

Зазначимо, що камерунець — колишній чемпіон UFC у надважкій вазі. Востаннє Франсіс бився за правилами ММА ще в січні 2022 року, здолавши Сіріла Гана в рамках UFC 270.

Потім Нганну вирішив спробувати себе у боксі. 37-річний боєць спочатку непогано проявив себе проти Тайсона Ф'юрі — британець виграв лише роздільним рішенням суддів. У наступному поєдинку відбувся провал проти Ентоні Джошуа — Нганну поступився нокаутом у другому раунді.

Наступний свій поєдинок Франсіс проведе проти бразильця Ренана Феррейри, який є чемпіоном промоції PFL. Бій відбудеться 19 жовтня. Місце проведення зустрічі стане відомим пізніше.