Фото дня: Віктор Постол отримав вишиванку від Чемпіона

Сьогодні колишньому чемпіону світу Віктору Постолу виповнився 41 рік.

Ексчемпіон світу Віктор Постол отримав подарунок від Чемпіона – брендовану вишиванку, яка була пошита до 20-річчя нашого проєкту.

Вишиванку Віктору урочисто вручив наш спеціальний кореспондент Максим Розенко, наголосивши при цьому, що під час своєї професійної боксерської кар’єри українець демонстрував в рингу справжній чемпіонський характер. Саме за це він отримує в подарунок вишиванку з символічною назвою Чемпіон.

Віктор Постол з вишиванкою Чемпіона

Нагадаємо, у ніч, коли Олександр Усик виграв бій-реванш проти британця Тайсона Ф’юрі, в будинок Постола влетів російський шахед.