Я і Джошуа зробили ідентичні помилки: Хргович пояснив, чому програв Дюбуа
Хорватський боксер Філіп Хргович (17-1, 14 КО) пригадав свою поразку від Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Він визнав, що недооцінив суперника.
Про це Філіп заявив у коментарі для TheRingMagazine.
"Я сприйняв його несерйозно і недооцінив, думав, що це буде куди легший бій для мене. Я витратив свою енергію після 5-6 раундів.
З другого раунду я навряд чи бачив його удари. У мене було два глибокі розсічення. Вони вплинули на мій зір і концентрацію.
Тактично я зробив помилку, давши йому занадто багато простору в атаці. Мені слід було більше змушувати його задкувати. Потрібно було блокувати його джеб та більше рухати головою. Я був надто впевнений у тому, що донесу удар і нокаутую його.
Джошуа зробив ту ж помилку, дозволивши йому йти вперед і намагаючись упіймати Дюбуа на контратаці. Ми обидва зробили одну й ту саму помилку", – сказав Хргович.
Нагадаємо, у травні 2024 року хорват достроково поступився Даніелю Дюбуа.