ФБУ акредитувала головного тренера з боксу на Олімпіаду-2024

Національна збірна України з боксу виступить на Олімпійських іграх-2024 у Парижі з головним тренером Дмитром Сосновським.

Про це повідомляє ФБУ.

Спочатку Сосновському не знайшло місця у команді. Оскільки національна команда виборола три ліцензії, то тренерський штаб повинний складати 50% від кількості ліцензій у спортсменів. Таким чином було вирішено, що разом з боксерами поїдуть їх особисті тренери — Олександр Хижняк, Олександр Поліщук та Сергій Данильченко, четверту акредитацію отримав лікар Максим Масляний.

Проте нещодавно ФБУ отримала погодження акредитації Дмитра Сосновського на ОІ-2024. Тож тренер буде супроводжувати своїх підопічних у Парижі.

Зазначимо, що в боксі на Іграх-2024 Україну представлять Айдер Абдураїмов, Дмитро Ловчинський та Олександр Хижняк. Олімпіада у Франції відбудеться з 26 липня до 11 серпня.