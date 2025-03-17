Ф'юрі назвав переможця потенційного реваншу Дюбуа – Джошуа
Алекс Фергюсон і Тайсон Ф'юрі
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) вважає, що чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) знову переможе Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), якщо між ними відбудеться реванш.
Його слова наводить Punchng.com.
"Ні, Джошуа не зможе перемогти Дюбуа у реванші. Я не думаю, що він зможе це зробити. Я навіть не думаю, що Ентоні погодиться вийти на реванш", – сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, бій між Даніелем та Ентоні пройшов 22 вересня. Дюбуа зумів здобути перемогу нокаутом у 5 раунді.
Для 34-річного Джошуа це була четверта поразка в кар'єрі. Раніше Ентоні поступався двічі Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також Енді Руїсу (2019 рік).
Очікувалося, що Тайсон після двох поразок від Олександра Усика проведе бій проти Ентоні, але Ф'юрі раптово оголосив про завершення кар'єри.