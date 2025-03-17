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Ф'юрі назвав переможця потенційного реваншу Дюбуа – Джошуа

Руслан Травкін — 17 березня 2025, 13:51
Ф'юрі назвав переможця потенційного реваншу Дюбуа – Джошуа
Алекс Фергюсон і Тайсон Ф'юрі
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Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) вважає, що чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) знову переможе Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), якщо між ними відбудеться реванш.

Його слова наводить Punchng.com.

"Ні, Джошуа не зможе перемогти Дюбуа у реванші. Я не думаю, що він зможе це зробити. Я навіть не думаю, що Ентоні погодиться вийти на реванш", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, бій між Даніелем та Ентоні пройшов 22 вересня. Дюбуа зумів здобути перемогу нокаутом у 5 раунді.

Для 34-річного Джошуа це була четверта поразка в кар'єрі. Раніше Ентоні поступався двічі Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також Енді Руїсу (2019 рік).

Очікувалося, що Тайсон після двох поразок від Олександра Усика проведе бій проти Ентоні, але Ф'юрі раптово оголосив про завершення кар'єри. 

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

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