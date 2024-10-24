Ф'юрі: Всі поєдинки я проводжу заради грошей
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) заявив, що всі свої поєдинки він проводить лише заради грошей.
Його слова з пресконференції передає BOXING NEWS 24/7.
"Я роблю це заради грошей, і я єдиний, хто може в цьому зізнатися. Я не виходжу в ринг з думками, що мене показують по телевізору. У моїй голові тільки одна думка – скільки грошей я можу отримати в певний момент кар'єри.
Якщо вам потрібно щось прорекламувати, я запитаю Скільки? Якщо ви хочете, щоб я вийшов у ринг, я запитаю Скільки? Я кажу правду", – сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.