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Ф'юрі: Всі поєдинки я проводжу заради грошей

Андрій Яросименко — 24 жовтня, 08:50
Ф'юрі: Всі поєдинки я проводжу заради грошей
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) заявив, що всі свої поєдинки він проводить лише заради грошей.

Його слова з пресконференції передає BOXING NEWS 24/7.

"Я роблю це заради грошей, і я єдиний, хто може в цьому зізнатися. Я не виходжу в ринг з думками, що мене показують по телевізору. У моїй голові тільки одна думка – скільки грошей я можу отримати в певний момент кар'єри.

Якщо вам потрібно щось прорекламувати, я запитаю Скільки? Якщо ви хочете, щоб я вийшов у ринг, я запитаю Скільки? Я кажу правду", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

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