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Ф’юрі: Що б я не робив, не думаю, що переможу Усика рішенням суддів

Ігор Чернявський — 4 жовтня, 21:20
Ф’юрі: Що б я не робив, не думаю, що переможу Усика рішенням суддів
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) розуміє, що лише нокаут на 100% гарантує йому перемогу над Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це він заявив у інтерв’ю Undisputed.

"Немає ніякого секрету – я збираюся нокаутувати його, бо що б я не зробив, не думаю, що виграю рішенням суддів. Саме тому я маю позбавити суддів необхідності вирішувати це питання. Я вірю, що мушу вибити його звідти", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, напередодні "Циганський король" видав чергову порцію трештоку, пославши н***й Усика, його менеджера та промоутера, а також усіх, хто підтримує українця.

Бій-реванш між Ф’юрі та Усиком відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. На кону стоятимуть титули чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі.

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