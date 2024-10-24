Ф'юрі: Кожен реванш зі мною закінчується моєю перемогою

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) заявив, що усі реванші з ним завершуються його перемогою, натякнувши на майбутній поєдинок з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Його слова передає Eurosport.

"Будь-який реванш зі мною закінчується моєю перемогою. Якщо я проводжу другий бій з тим самим спортсменом, я завжди його нокаутую. Це станеться у другому бою з Усиком. Минулого разу все було досить близько. Не треба нічого різко змінювати у підготовці. Я знаю, що виграю в реванші", – сказав боксер.

Напередодні британець розповів, що Усик чесно та справедливо виграв перший бій.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже українець звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.