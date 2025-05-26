Колишні суперники Усика у зборі: Ф'юрі та Чісора відвідали концерт відомого репера у Монако

Поки Олександр Усик готується до реваншу із Даніелем Дюбуа, його колишні суперники, Тайсон Ф’юрі та Дерек Чісора, вирішили провести час на відпочинку.

Зіркових британських боксерів помітили разом у VIP-зоні під час концерту легендарного репера 50 Cent у Монако.

Відео з виступу вже розлетілося соцмережами: Ф’юрі та Чісора насолоджувалися відпочинком і розважалися на повну.

Нагадаємо, напередодні Тайсон разом із дружиною прилетів до Італії на приватному літаку, аби на власні очі побачити поєдинок 38-го туру між Комо та Інтером.

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Окрім футболу, колишній чемпіон світу з боксу насолодився й неймовірними краєвидами мальовничого Комо.