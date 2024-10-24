Ф'юрі зізнався, що передивився бій з Усиком сотню разів

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) зізнався, що передивився бій з володарем поясів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) сотню разів.

Про це Тайсон розповів YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions:

"Я дивився цей бій тисячу разів. Ну, можливо, не тисячу, а, можливо, сотню разів. Я думаю, що це був дуже хороший бій. Я думав, що провів фантастичний бій, я думав, що Усик провів фантастичний бій, так воно і було.

Я думаю, що виграв я, він думає, що виграв він. Я бачив, як він говорив: "Я думав, що виграв з перевагою в один бал", хоча один із суддів віддав перевагу мені, а один із суддів віддав перевагу йому.

Я був щасливий. Я не отримав рішення, яке хотів, я не здобув перемогу, але не вирішив все сам, тож залишив це на чийсь розсуд, і вона була не на мою користь. Чи буду я плакати через розлиту воду? Ні. Чи плакав я через це взагалі? Ні".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.