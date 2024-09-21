Ф'юрі – про бій Джошуа з Дюбуа: Я передбачаю, що в поєдинку буде нокаут

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) поділився думками про бій між чемпіоном світу у цій вазі за версією IBF Даніеля Дюбуа (21-2, 20 КО) проти Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та заявив, що у поєдинку буде нокаут.

Про це він розповів для YouTube-каналу "The Stomping Ground".

"Це бокс у надважкій вазі, кожен може перемогти будь-кого. Це ми вже бачили. Кожного разу, коли я говорю прогноз – я все одно помиляюся. Я не знаю. Фанати завжди виграють. Я передбачаю, що це буде хороший бій, не знаю, схоже, хтось може отримати нокаут. Обидва боксери великі панчери. Ви б не хотіли, щоб будь-хто з них вдарив вас по обличчю або в блок", – сказав Ф'юрі.

Бій між двома британцями відбудеться сьогодні, 21 вересня. Орієнтовний час початку поєдинку – 01:00 за київським часом.

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.