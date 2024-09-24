Ф'юрі – про бій з Усиком: Я маю намір нокаутувати цю шл*ху цього разу, і я це зроблю

Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) заявив, що він нокаутує чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) у реванші.

Про це він розповів для YouTube-каналу "IFL TV".

"У мене є людина, яка мене перемогла, позбавила мене цноти, забрала її туди, де живе – в Україну чи Іспанію. Я не знаю, де він там живе, але він позбавив мене перемоги, і це те, що мене хвилює. Мене не турбує, що робить хтось інший. Є хлопець, який зараз тримає мене за грьобані яйця. Якщо для Джошуа нормально, що Усик його переміг, то для мене – ні. Я не думаю, що він переміг мене в першому бою, і я, чорт забирай, упевнений, що він не переможе і в цьому. Я повинен його нокаутувати, ось і все. Я буду готуватися до хорошого нокауту, і я його отримаю, як це було в другому поєдинку з Вайлдером. Я сказав, що нокаутую його і зробив це. Я маю намір нокаутувати цю шл*ху цього разу і я це зроблю", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, двобій Усика та Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У першому бою українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. У реванші цей статус не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб дістався переможцю поєдинку Ентоні Джошуа — Даніель Дюбуа.