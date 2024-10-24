Ф'юрі розкритикував IBF за відсутність свого імені у рейтингу

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) розкритикував Міжнародну боксерську федерацію (IBF) і її керівника Деріла Піплса за те, що не входить до топ-15 рейтингу за їх версією.

Про це Ф’юрі розповів YouTube-каналу The Stomping Ground.

"Звісно, я недостатньо крутий, щоб знову завоювати цей титул, тому що вони не включили мене в топ-15 рейтингу. Насправді я не знаю, що з ними відбувається. І це після того, як я заплатив їм купу грошей, щоб побитися за цей лайняний пояс. Титул IBF – це в будь-якому разі шматок лайна. Я помочуся на нього, коли він буде моїм.

Деріл Піплс – маленький придурок. Це моя думка про нього. Щоб побитися за твій титул, тобі платить сотні тисяч доларів другий найкращий, якщо не найкращий надважковаговик у світі, і я недостатньо крутий, щоб бути в їхніх топ-15? Розумієте, про що я говорю? Це прикол. І ці мудаки вирішують, виграв я чи програв. Але ви вірите не в тих людей".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.