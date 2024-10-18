Ф'юрі: Я повинен нокаутувати Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) збирається нокаутувати володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 KO) в реванші.

Його слова передає British Boxing News.

"Я вірю, що повинен нокаутувати його, тому я повинен це зробити. Це мій шлях до перемоги. Коли мене запитали про бій Джошуа та Дюбуа. Вони запитали, як кожен з бійців може перемогти? І я відповів, що Дюбуа повинен швидко виходити з блоків, завдавати йому ударів і виводити його звідти протягом п'яти-шести раундів, і це саме те, що він зробив. Так що це також мій шлях до перемоги", – сказав Ф'юрі.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг Ф'юрі розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.