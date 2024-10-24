Ф'юрі розповів, за рахунок чого легко здолає Усика в реванші

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) заявив, що у реванші проти володаря поясів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) буде менше йти вперед, а більше покладатися на техніку боксу.

Тайсона цитує портал Boxing News 24/7.

"Мій стиль – це спритність, джебінг і рух. Все, що мені потрібно зробити, щоб виграти цей матч-реванш, – це трохи підлаштуватися. Не йти вперед. Просто боксувати.

Я буду ховатися за джебом. Я повинен зосередитись трохи більше, і я повинен виконати роботу. Я не змінюю команду. У мене було 40 переможних боїв. Я б не міняв команду просто тому, що зробив щось не так у першому раунді. Я не думаю, що мені потрібно міняти тренера. Мені подобається Шугар Хілл. Це було легше, ніж я думав, що це буде".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.