Бій був легшим, ніж я очікував: Ф'юрі – про перший поєдинок з Усиком

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) заявив, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) був легшим суперником, ніж він очікував.

Цитує Тайсона Boxing Scene.

"Якщо чесно, насправді бій був легшим, ніж я очікував. Я слухав Тоні Беллью та Ентоні Джошуа, і вони казали, що в цього хлопця так важко влучити, що він ніби з "матриці". Тож я думав, що в нього дійсно дуже складно поцілити.

Я думав, що буду багато "мазати". Але в реальності влучити в нього було значно легше, ніж я очікував, і це мене дещо розслабило. Щоразу, коли я викидав аперкот у голову або в корпус, я в нього влучав", – сказав Ф’юрі.