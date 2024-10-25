Бій був легшим, ніж я очікував: Ф'юрі – про перший поєдинок з Усиком
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) заявив, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) був легшим суперником, ніж він очікував.
Цитує Тайсона Boxing Scene.
"Якщо чесно, насправді бій був легшим, ніж я очікував. Я слухав Тоні Беллью та Ентоні Джошуа, і вони казали, що в цього хлопця так важко влучити, що він ніби з "матриці". Тож я думав, що в нього дійсно дуже складно поцілити.
Я думав, що буду багато "мазати". Але в реальності влучити в нього було значно легше, ніж я очікував, і це мене дещо розслабило. Щоразу, коли я викидав аперкот у голову або в корпус, я в нього влучав", – сказав Ф’юрі.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.