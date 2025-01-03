Гірн: Джошуа заспокоює той факт, що Ф'юрі не зумів перемогти Усика

Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), зізнався, що Ей Джей відчуває полегшення від того факту, що Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) двічі програв Олександру Усику (23-0, 14 КО).

Про це Гірн сказав у коментарі для IFLTV.

" Ентоні вважає, що Усик заслужено виграв цей бій. Насправді Джошуа заспокоює той факт, що Тайсон так і не зміг перемогти Усика", – заявив промоутер.

Зазначимо, що Олександр двічі перемагав і Тайсона, і Ентоні. Кожен раз українець перемагав за очками.

Нагадаємо, зараз активно йдуть чутки, що Джошуа та Ф'юрі проведуть бій між собою. "Циганський король" готовий дати реванш Володимиру Кличку, якщо не зможе погодити умови поєдинку з Джошуа.