Джошуа назвав своє головне бажання щодо реваншу Усик – Ф'юрі

Британський боксер Ентоні Джошуа (28-3, 25КО) заявив, що хотів би аби Олександр Усик (22-0, 14КО) знову переміг його земляка Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 26 КО).

Його слова цитує Sky Sports.

"Якщо мене покличуть битися з ними, то 100%. Це те, що я роблю. Битимуся. Я буду готовий. Для мене буде честю битися з ними двома. Я не зациклююсь на Усику та Фʼюрі. Я стежитиму. Дозвольте мені пройти Дюбуа, тоді подивимося.

Я думаю, що Усик переможе Фʼюрі. І я хотів би, щоб Усик переміг.

Я просто готовий битися з будь-ким. Це мій 13-й бій за титул чемпіона світу. Тож це означає, що мені доведеться змагатися з будь-ким, хто перебуває на цьому рівні або збирається вийти на цей рівень", – сказав 34-річний Джошуа.