Джошуа назвав своє головне бажання щодо реваншу Усик – Ф'юрі
Британський боксер Ентоні Джошуа (28-3, 25КО) заявив, що хотів би аби Олександр Усик (22-0, 14КО) знову переміг його земляка Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 26 КО).
Його слова цитує Sky Sports.
"Якщо мене покличуть битися з ними, то 100%. Це те, що я роблю. Битимуся. Я буду готовий. Для мене буде честю битися з ними двома. Я не зациклююсь на Усику та Фʼюрі. Я стежитиму. Дозвольте мені пройти Дюбуа, тоді подивимося.
Я думаю, що Усик переможе Фʼюрі. І я хотів би, щоб Усик переміг.
Я просто готовий битися з будь-ким. Це мій 13-й бій за титул чемпіона світу. Тож це означає, що мені доведеться змагатися з будь-ким, хто перебуває на цьому рівні або збирається вийти на цей рівень", – сказав 34-річний Джошуа.
Нагадаємо, реванш між Джошуа та Усиком відбувся 21 серпня 2022 року в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Тоді українець виграв роздільним рішенням суддів. Зазначимо, що перший поєдинок між боксерами також завершився перемогою Усика, щоправда, тут судді ухвалили одностайне рішення.