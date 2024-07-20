Руїс: Джошуа може перемогти Ф'юрі

Колишній чемпіон у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2, 23 KO) вважає, що у можливому бою між колишнім чемпіоном в надважкій вазі Ентоні Джошуа (38-3, 25 КО) і Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) переможцем вийшов би Джошуа.

Зробив він це на Youtube-каналі Manouk Akopyan.

"Думаю, що Джошуа переможе. У нього важкий удар. Чи є він найжорсткішим панчером, з яким я бився? Так. Арреола впустив мене, але Джошуа б’є дуже сильно. По тобі летять удари, яких ти не бачиш. Якщо ж ти бачиш удар, то хоча б його можеш прийняти", — сказав Руїс.

Нагадаємо, Джошуа зустрінеться у поєдинку з Даніелем Дюбуа (21-2, 20 КО) 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

А Ф'юрі зійдеться в бою-реванші проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), який відбудеться 21 грудня 2024 року.

Раніше Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.