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Екстренер Джошуа: Ентоні варто подивитися у бік Ф'юрі

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 11:40
Екстренер Джошуа: Ентоні варто подивитися у бік Ф'юрі
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Тренер Тоні Сімс, який певний час мав співпрацю з Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), радить йому вивчити можливість провести бій проти Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це він сказав для BoxingNews24/7.

"Ентоні дуже, дуже багатий. Можливо, він найбагатша людина, яка вийшла з його регіону.

Йому більше не треба битися, але якщо Ей Джей вирішить інакше, то дивитиметься лише у бік Тайсона Ф'юрі", - сказав тренер.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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