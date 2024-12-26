Екстренер Джошуа: Ентоні варто подивитися у бік Ф'юрі
Тренер Тоні Сімс, який певний час мав співпрацю з Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), радить йому вивчити можливість провести бій проти Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).
Про це він сказав для BoxingNews24/7.
"Ентоні дуже, дуже багатий. Можливо, він найбагатша людина, яка вийшла з його регіону.
Йому більше не треба битися, але якщо Ей Джей вирішить інакше, то дивитиметься лише у бік Тайсона Ф'юрі", - сказав тренер.
Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.