Ексчемпіон світу заявив, що легко нокаутував би Усика та Ф'юрі

Колишній чемпіон світу за версією IBF Джеймс Тоні висловився про свої шанси з Олександром Усиком та колишніми королями хевівейту – Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Думку американця наводить Second Out.

"Усіх їх – це легка робота. Я досі тренуюсь та здатен вирубити будь-кого з цих трьох покидьків: і Усика, і Ф'юрі, і Джошуа. На цьому крапка", – розповів Тоні.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після другої поразки Усику, сам українець нещодавно нокаутував Даніеля Дюбуа, а Ентоні Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Дюбуа.

