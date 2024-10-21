Ексчемпіон світу висловився про поразку Цзю від Муртазалієва

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Шон Портер не думає, що тім Цзю (24-2, 17 КО) зможе повернутися на вершину боксу після поразки в поєдинку проти Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).

Його слова передає FOX SPORTS AUSTRALIA.

"Це його стиль. Я це розумію, але я відчуваю, що правильно було б рухатись та обертатись навколо нього. Цим займається тренер. Що стосується повернення на світовий рівень – я в цьому не впевнений. Коли ти був на вершині, ти за крок від падіння", – сказав Портер.

Відзначимо, що Цзю програв росіянину Муртазалієву технічним нокаутом у третьому раунді. Австралієць декілька разів падав на настил рингу. Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.

Для Цзю це була друга поразка поспіль. У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі.