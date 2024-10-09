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Ексчемпіон світу назвав умову перемоги Усика в реванші з Ф'юрі

Олександр Булава — 9 жовтня, 18:23
Ексчемпіон світу назвав умову перемоги Усика в реванші з Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон Рой Джонс-молодший вважає, що чемпіону світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександру Усику (22-0, 14 KO) слід проявити методичність у реванші з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

"Ф'юрі – один з найкращих, коли йдеться про коригування своїх дій. Він це робить, бо він розумний боєць. Саме тому я йому вісім років тому сказав, що якщо він збере свій мозок докупи, то переможе всіх.

Він зробив ту саму помилку з Усиком, яку зробив проти Вайлдера. Він знав, що Деонтей не може битися на задній нозі, він змусив його відступати та переміг. Чому б не піти так на Усика? Усик маленький хлопець, ти не маєш права відступати від таких, це дає їм впевненості. Усик став впевненішим, і гляньте, що сталося.

Усик знає, що може завдати шкоди Ф'юрі. Це може працювати як на нього, так і проти нього. Якщо Усик вийде лише з метою завдати шкоди, Ф'юрі переможе. А якщо Усик буде методичним і проявить розум, переможе він", – сказав Джонс.

Реванш відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, в першою бою українець переміг за очками. До слова, днями британець заявив, що після своєї перемоги хоче влаштувати трилогію.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Рой Джонс

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