Ексчемпіон світу назвав умову перемоги Усика в реванші з Ф'юрі

Колишній чемпіон Рой Джонс-молодший вважає, що чемпіону світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександру Усику (22-0, 14 KO) слід проявити методичність у реванші з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

"Ф'юрі – один з найкращих, коли йдеться про коригування своїх дій. Він це робить, бо він розумний боєць. Саме тому я йому вісім років тому сказав, що якщо він збере свій мозок докупи, то переможе всіх. Він зробив ту саму помилку з Усиком, яку зробив проти Вайлдера. Він знав, що Деонтей не може битися на задній нозі, він змусив його відступати та переміг. Чому б не піти так на Усика? Усик маленький хлопець, ти не маєш права відступати від таких, це дає їм впевненості. Усик став впевненішим, і гляньте, що сталося. Усик знає, що може завдати шкоди Ф'юрі. Це може працювати як на нього, так і проти нього. Якщо Усик вийде лише з метою завдати шкоди, Ф'юрі переможе. А якщо Усик буде методичним і проявить розум, переможе він", – сказав Джонс.

Реванш відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, в першою бою українець переміг за очками. До слова, днями британець заявив, що після своєї перемоги хоче влаштувати трилогію.