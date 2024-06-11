Джонс назвав явного фаворита реваншу між Усиком та Ф’юрі

Колишній чемпіон Рой Джонс-молодший вважає, що абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик є фаворитом реваншу з Тайсоном Ф’юрі.

Цитує боксера Betway.

"Не думаю, що Тайсон Ф'юрі зможе виграти бій-реванш. Це могло б статися, але в тому бою Усик зрозумів, що може завдати шкоди Тайсону Ф'юрі. Він знав про це, коли заходив у ринг, але тепер він зрозумів, що точно може заподіяти шкоду Ф’юрі. Менша людина тепер знає, що може завдати шкоди більшій

Усик є фаворитом реваншу, а тепер ось що: Тайсон Ф'юрі – дуже розумний хлопець і справді добре вміє вносити зміни, але Усик, на мою скромну думку, знову переможе його. Тепер, коли Усик знає, що може завдати шкоди Ф’юрі та перемогти його, він міг би недооцінити його в матчі-реванші. Але ми всі знаємо, що Ф'юрі був у нокдауні сім разів.

Я не думаю, що Тайсону Ф'юрі потрібно йти на ранній нокаут, щоб перемогти Олександра Усика. Чи ми коли-небудь бачили, як Тайсон Ф'юрі виходить і нокаутує когось? Він бився з Деонтеєм Вайлдером і впав, але Усик – зовсім інша тварина. Ентоні Джошуа сильно влучив у його, але не зміг нокаутувати, тож як Ф’юрі збирається його нокаутувати? Це якось нереально.

Джошуа не зміг нокаутувати Усика, але він нокаутував Френсіса Нганну, якого Тайсон Ф’юрі не зміг нокаутувати. Тож як він збирається нокаутувати когось, кого Джошуа не зміг нокаутувати?" – сказав Джонс.