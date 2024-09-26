Промоутер Джошуа порадив Ентоні та Ф’юрі закінчити з боксом після двох очних боїв

Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа, вважає, що його клієнту і Тайсону Ф'юрі варто провести два поєдинки між собою, а потім повісити рукавиці на цвях.

Про це британський промоутер сказав у інтерв’ю DAZN Boxing.

"Дочекаємося 21 грудня і подивимося, що буде з Тайсоном Ф'юрі, чи відразу повернемося до Даніеля Дюбуа? Дюбуа, ймовірно, битиметься в лютому. Чи готові ми до бою в лютому? Чи правильний це крок для нас? Це наступне рішення. Як на мене, нам треба битися з Ф’юрі. Я сказав Ей Джею, що в нього лишилося від одного до трьої поєдинків. У відповідь – тиша. Він не хоче йти зі спорту, він любить це, але ми, як команда, маємо бути переконані, що він піде у правильний час. Якщо Тайсон Ф’юрі програє Олександру Усику, моя порада для цих двох (Джошуа та Ф’юрі – прим.) – провести два поєдинки в 2025 році, а потім піти в невідомість. Нехай переможе найкращий. Якщо Ф'юрі переможе Усика, то Ей Джей зможе побитися з з ним за звання об’єднаного чемпіона в надважкій вазі", – сказав Гірн.

"We have to fight Tyson Fury next" -@EddieHearn on next steps for @anthonyjoshua 👀 pic.twitter.com/FqANAoyQWm — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 25, 2024

Нагадаємо, на минулих вихідних Джошуа сенсаційно поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.