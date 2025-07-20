Промоутер Паркера пояснив, чому Усик має погодитися на бій з його клієнтом

Промоутер Девід Хіггінс, який представляє інтереси Джозефа Паркера (35-3, 23 КО), вважає, що Олександр Усик (24-0, 15 КО) має погодитися на бій із новозеландцем задля того, щоб довести свою велич.

Про це Хіггінс сказав у коментарі для Sky Sports, після перемоги українського боксера над британцем.

"Паркер є претендентом номер один. Обов'язковий бій для WBO, і WBO, наскільки я розумію, зобов'язала переможця битися з Джозефом. У Джозефі Паркері тепер є ветеран, який бився з такими іменами, як Джошуа, він переміг таких хлопців, як Енді Руїс, Деонтей Вайлдер, Чжилей Чжан, нещодавно Баколе. Він переміг їх усіх. Тож, якщо Олександр Усик справді хоче претендувати на звання найвидатнішого важковаговика цієї епохи, він також має перемогти Джозефа Паркера. А він ще з ним не бився. Я думаю, було б безглуздо битися з хлопцями, яких він уже переміг. Коли Паркер сидить там, претендент номер один", – заявив промоутер новозеландського боксера.

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Зазначимо, що Джозеф мав битися з Даніелем Дюбуа наприкінці лютого. Британець тоді знявся з бою через хворобу за три дні до події.

Його замінив Мартін Баколе. Паркер нокаутував конголезця у другому раунді.

За кар'єру новозеландець програвав лише Ентоні Джошуа, Ділліану Вайту та Джо Джойсу. Паркер виграв шість боїв поспіль.

Нагадаємо, Усик та Паркер уже обговорили можливий бій, відразу після завершення поєдинку з Дюбуа.