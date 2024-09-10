Джошуа — про поразку в реванші з Усиком: Я не повинен був програвати

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) вважає, що він не мав програвати в реванші проти Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Його слова передає Secondsout.

"Я поважаю Усика, так, я його поважаю, але це була болюча поразка. Це був слабкий виступ. Я не повинен був програвати. Я віддаю своє життя цій грі, чувак. Віддаю все. Присягаюся тобі, я віддаю багато. Навіть коли я говорю про це зараз, я відчуваю себе так, ніби я трохи задихаюся. Єдине, за що ми отримуємо похвалу — це перемога. А того, що я віддав, було недостатньо, я знаю", — сказав боксер.

Нагадаємо, реванш між Джошуа та Усиком відбувся 21 серпня 2022 року в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Тоді українець виграв роздільним рішенням суддів. Зазначимо, що перший поєдинок між боксерами також завершився перемогою Усика, щоправда, тут судді ухвалили одностайне рішення.

Напередодні голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що не думає проводити ще один поєдинок Джошуа проти Усика.