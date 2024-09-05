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Іменитий режисер Гай Річі зняв епічне промо до бою Джошуа — Дюбуа

Ігор Чернявський — 5 вересня, 17:41
Іменитий режисер Гай Річі зняв епічне промо до бою Джошуа — Дюбуа
Getty Images

Відомий кінорежисер Гай Річі зняв проморолик до бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.

Епічний трейлер вечора боксу на Вемблі, який відбудеться 21 вересня, опублікували в X (Twitter) Queensbury Promotions.

У ролику знялися не лише Дюбуа та Джошуа, а й інші бійці, які відбоксують в андеркарді. Музичний супровід — пісня Sweet Caroline, яку по черзі співають усі герої відео.

Нагадаємо, нещодавно Егіс Клімас повідомив, що Олександр Усик відвідає шоу на Вемблі.

Бокс Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

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