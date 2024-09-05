Іменитий режисер Гай Річі зняв епічне промо до бою Джошуа — Дюбуа

Відомий кінорежисер Гай Річі зняв проморолик до бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.

Епічний трейлер вечора боксу на Вемблі, який відбудеться 21 вересня, опублікували в X (Twitter) Queensbury Promotions.

У ролику знялися не лише Дюбуа та Джошуа, а й інші бійці, які відбоксують в андеркарді. Музичний супровід — пісня Sweet Caroline, яку по черзі співають усі герої відео.

A short film by Guy Ritchie ahead of 21st September #RiyadhSeasonCard - Wembley Edition



Who will prevail at Wembley? @Turki_alalshikh pic.twitter.com/20IISDU5c3 — Queensberry Promotions (@Queensberry) September 5, 2024

Нагадаємо, нещодавно Егіс Клімас повідомив, що Олександр Усик відвідає шоу на Вемблі.