Джошуа: Я не турбуюсь про популярність

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) сказав, що не турбується про свою популярність.

Зробив він це у своєму Facebook.

"Не турбуюсь про популярність. Турбуюсь про те, щоб бути найкращим у своїй категорії", — сказав боксер.

Нагадаємо, Джошуа зустрінеться у поєдинку з Даніелем Дюбуа (21-2, 20 КО) 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Раніше Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.