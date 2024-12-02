Джошуа отримає право зустрітися з переможцем поєдинку Чжилей – Кабаєл

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа вийде на ринг з переможцем поєдинку між Чжаном Чжилеєм та Агітом Кабаєлом за тимчасовий пояс Світової боксерської ради (WBC).

Про це повідомляє Sky Sports.

WBC збирається санкціонувати поєдинок Чжилея Чжана проти Агіта Кабаєла за тимчасовий титул у надважкій вазі. Джошуа, який наразі посідає 6-те місце у рейтингу організації матиме право претендувати на такий бій.

"WBC отримала офіційний запит на санкціонування такого бою за тимчасовий титул, і ми погодимось на це. Чому? Тому що ми робили все можливе протягом останніх кількох років, щоб досягти найвищих, чудових боїв у кожній ваговій категорії, особливо у надважкій", – заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.