Джошуа оцінив можливість бою з Ф'юрі
Колишній чемпіон Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) вважає, що бій проти Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) можна буде говорити у наступному році.
Цитує Джошуа Seconds Out.
"Бій Ф’юрі з Джошуа має відбутися, це просто займе багато часу, це має статися. Але в нього і так багато справ, і в мене теж. Давайте обидва зробимо свою роботу, і ми побачимо позитивний 2025 рік, я в цьому впевнений.
Потенційно ми можемо побачити, як Джошуа та Ф’юрі вийдуть на ринг у співпраці з Riyadh Season, тут, у Лондоні.
Але давайте зосередимося на Даніелі Дюбуа, це наша головна мета і подивимося, що там станеться", — сказав Джошуа.
Нагадаємо, Ентоні наступний бій проведе 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі проти Даніеля Дюбуа.
Раніше Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.