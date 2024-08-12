Джошуа оцінив можливість бою з Ф'юрі

Колишній чемпіон Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) вважає, що бій проти Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) можна буде говорити у наступному році.

Цитує Джошуа Seconds Out.

"Бій Ф’юрі з Джошуа має відбутися, це просто займе багато часу, це має статися. Але в нього і так багато справ, і в мене теж. Давайте обидва зробимо свою роботу, і ми побачимо позитивний 2025 рік, я в цьому впевнений.

Потенційно ми можемо побачити, як Джошуа та Ф’юрі вийдуть на ринг у співпраці з Riyadh Season, тут, у Лондоні.

Але давайте зосередимося на Даніелі Дюбуа, це наша головна мета і подивимося, що там станеться", — сказав Джошуа.