Джошуа: Ф’юрі не зможе здолати Усика

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа вважає, що британець Тайсон Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) не зможе нічого протиставити чемпіону світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександру Усику (22-0, 14 КО) у реванші.

Про це Ентоні розповів у коментарі IFL TV.

"У жодному разі Ф’юрі не зможе здолати Усика. Не те щоб я недостатньо від нього побачив у першому поєдинку, у нього були хороші моменти у першому бою, але просто вважаю, що Тайсону не вдасться перемогти українця. Я не знецінюю Тайсона, він зміг піднятися на вершину, однак я думаю, що Усик просто сильніший боксер", — сказав Джошуа.

Раніше міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив, що бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.