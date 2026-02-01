Падлі нокаутував Бельмехді та здобув титул чемпіона Європи

Британський боксер Джош Падлі (18-1, 6 КО) переміг француза Жаоуада Бельмехді (23-3-3, 11 КО) у поєдинку за вакантний титул EBU European у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

У другому раунді британець лівим боковим відправив суперника в нокдаун. Француз зміг підвестися, проте вже у наступній атаці Падлі добив Бельмехді та здобув дострокову перемогу.

Нагадаємо, у лютому минулого року Падлі поступився Шакуру Стівенсону технічним нокаутом у 9-му раунді. Британський боксер погодився вийти на ринг за три дні до бою, замінивши травмованого Флойда Скофілда.

Після цього бою британець здобув дві перемоги поспіль. Для Бельмехді це друга поразка поспіль.