Екссуперник Шакура повернеться на ринг 19 квітня

Британський боксер легкої ваги Джош Падлі (15-1, 4 КО) наступний бій проведе проти серба Макро Цветановича (13-0, 6 КО).

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

10-раундовий поєдинок відбудеться 19 квітня на "Park Community Arena" в Шеффілді (Велика Британія) в андеркарді бою між Далтоном Смітом і Матьє Жерменом.

Транслюватиме подію стримінговий сервіс DAZN.

Нагадаємо, у лютому Падлі поступився Шакуру Стівенсону технічним нокаутом у 9-му раунді. Британський боксер погодився вийти на ринг за три дні до бою, замінивши травмованого Флойда Скофілда.

Цветанович востаннє виходив на ринг у червні, коли достроково переміг Віорела Сіміона.