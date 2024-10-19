Він кращий, як боєць: ексчемпіон світу назвав фаворита реваншу між Усиком та Ф'юрі
Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Джонні Нельсон вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) візьме реванш у чемпіона WBC, WBA, WBO і IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).
Про це боксер розповів у коментарі Boxing King Media.
"Я був здивований результатом першого бою, адже Тайсон знає про бокс усе від А до Я. Він один з найрозумніших боксерів на цей час.
Ф'юрі переможе Усика в реванші. Він кращий як боєць, хоча не кращий, як боксер, але його габаритів достатньо, щоб перемогти Усика – кращого боксера. Ф'юрі варто пам'ятати, що одні бої ти виграєш, як боксер, а інші – як боєць", – сказав Нельсон.
Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг розділеним рішенням суддів.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.