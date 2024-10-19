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Він кращий, як боєць: ексчемпіон світу назвав фаворита реваншу між Усиком та Ф'юрі

Олександр Булава — 19 жовтня, 10:50
Він кращий, як боєць: ексчемпіон світу назвав фаворита реваншу між Усиком та Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Джонні Нельсон вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) візьме реванш у чемпіона WBC, WBA, WBO і IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Boxing King Media.

"Я був здивований результатом першого бою, адже Тайсон знає про бокс усе від А до Я. Він один з найрозумніших боксерів на цей час.

Ф'юрі переможе Усика в реванші. Він кращий як боєць, хоча не кращий, як боксер, але його габаритів достатньо, щоб перемогти Усика – кращого боксера. Ф'юрі варто пам'ятати, що одні бої ти виграєш, як боксер, а інші – як боєць", – сказав Нельсон.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг розділеним рішенням суддів.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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