Він кращий, як боєць: ексчемпіон світу назвав фаворита реваншу між Усиком та Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Джонні Нельсон вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) візьме реванш у чемпіона WBC, WBA, WBO і IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Boxing King Media.

"Я був здивований результатом першого бою, адже Тайсон знає про бокс усе від А до Я. Він один з найрозумніших боксерів на цей час.

Ф'юрі переможе Усика в реванші. Він кращий як боєць, хоча не кращий, як боксер, але його габаритів достатньо, щоб перемогти Усика – кращого боксера. Ф'юрі варто пам'ятати, що одні бої ти виграєш, як боксер, а інші – як боєць", – сказав Нельсон.