Суперник Чухаджяна назвав фаворита реваншу між Усиком та Ф'юрі

Чемпіон IBF у напівсередній вазі американець Джарон Енніс (32-0, 29 КО) віддає перевагу чемпіону WBC, WBA, WBO і IBO Олександру Усику (22-0, 14 КО) у другому поєдинку з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це американський боксер розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Це чудовий бій. Мені здається, що реванш все ще 50 на 50, але я знову виберу Усика", – сказав Енніс.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг розділеним рішенням суддів.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Нагадаємо, Енніс 9 листопада у Філадельфії проведе бій проти українця Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО).