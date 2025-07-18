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Дюбуа: Переможу Усика за будь-яку ціну

Олександр Булава — 18 липня 2025, 19:50
Дюбуа: Переможу Усика за будь-яку ціну
Queensberry/Leigh Dawney

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) заявив, що переможе чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО) у реванші.

Про це британський боксер розповів після церемонії зважування.

"До бою залишилось 24 години. Що у мене на думці? Я зосереджений, налаштований. Я не можу дочекатись поєдинку.

Чи нокаутую Усика? Я переможу його за будь-яку ціну", – розповів Дюбуа.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Дюбуа 2 в нашому онлайн-марафоні.

Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже завтра, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Чи зможе "Динаміт" побороти непереможного "українського Кота"? Експерти GGBET, офіційного спонсора поєдинку Усик – Дюбуа, віддають перевагу Олександру – коефіцієнт на перемогу 1.27 проти 3.57 на Дюбуа. Тримай лінію боксу і вболівай за нашого чемпіона разом із GGBET!

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