Дюбуа: Ми здобудемо перемогу в суботу

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22−2, 21 КО) заявив, що переможе чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це британець розповів під час відкритого тренування перед реваншем.

"Я налаштований і зосереджений, готовий створити хаос у ринзі. Я готовий. Вдячний за цю можливість та готовий до цього моменту. Включайтесь у суботу, адже ми здобудемо перемогу... Ми не відпустимо нашу ціль, адже важко працювали заради цього", – заявив Дюбуа.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Дюбуа 2 в нашому онлайн-марафоні.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.