Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Дюбуа: Ми здобудемо перемогу в суботу

Олександр Булава — 16 липня 2025, 20:13
Дюбуа: Ми здобудемо перемогу в суботу
Даніель Дюбуа
Facebook/Daniel Dubois

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22−2, 21 КО) заявив, що переможе чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це британець розповів під час відкритого тренування перед реваншем.

"Я налаштований і зосереджений, готовий створити хаос у ринзі. Я готовий.

Вдячний за цю можливість та готовий до цього моменту. Включайтесь у суботу, адже ми здобудемо перемогу... Ми не відпустимо нашу ціль, адже важко працювали заради цього", – заявив Дюбуа.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Дюбуа 2 в нашому онлайн-марафоні.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Усик – Дюбуа 2

Даніель Дюбуа

Усик закликав звільнити захисників Азовсталі на відкритому тренуванні перед боєм із Дюбуа
Ексменеджер Кличка назвав вразливе місце Усика
Не Дюбуа: Усик назвав найсильнішого панчера у надважкій вазі
Чарльз: Дюбуа не дали перемогти у першому бою з Усиком
Тренери, спаринг-партнери та професор: хто допомагає Усику здобувати звитяги в ринзі

Останні новини