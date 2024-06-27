Дюбуа пообіцяв розібратися з Джошуа

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) впевнений у своїй перемозі над Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це боксер розповів у коментарі BoxNation.

"Найкращі дні Джошуа вже позаду, але я повинен змусити його почуватися старим на рингу.

Мені варто чинити тиск на нього. Я стану сяючим світлом. Я вийду на світло й зроблю те, що можу. Тепер я повернувся туди, де маю бути. Я відновив свою кар’єру.

Я винесу його, вкладу спати. Я вийду на ринг і покажу, що можу зробити", – сказав Дюбуа.