Дюбуа пообіцяв розібратися з Джошуа
Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) впевнений у своїй перемозі над Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).
Про це боксер розповів у коментарі BoxNation.
"Найкращі дні Джошуа вже позаду, але я повинен змусити його почуватися старим на рингу.
Мені варто чинити тиск на нього. Я стану сяючим світлом. Я вийду на світло й зроблю те, що можу. Тепер я повернувся туди, де маю бути. Я відновив свою кар’єру.
Я винесу його, вкладу спати. Я вийду на ринг і покажу, що можу зробити", – сказав Дюбуа.
Поєдинок відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі.
Напередодні Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.