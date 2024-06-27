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Дюбуа пообіцяв розібратися з Джошуа

Олександр Булава — 27 червня, 19:37
Дюбуа пообіцяв розібратися з Джошуа

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) впевнений у своїй перемозі над Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це боксер розповів у коментарі BoxNation.

"Найкращі дні Джошуа вже позаду, але я повинен змусити його почуватися старим на рингу.

Мені варто чинити тиск на нього. Я стану сяючим світлом. Я вийду на світло й зроблю те, що можу. Тепер я повернувся туди, де маю бути. Я відновив свою кар’єру.

Я винесу його, вкладу спати. Я вийду на ринг і покажу, що можу зробити", – сказав Дюбуа.

Поєдинок відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Напередодні Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.

Бокс Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

Ентоні Джошуа

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